ВИДЕО | В Пирита на полных парах столкнулись скорая и BMW. Суд ищет свидетелей

По имеющимся данным, в находящийся на вызове автомобиль скорой помощи с включенными сиреной и мигалками врезался легковой автомобиль BMW, совершавший поворот налево. В результате столкновения в больницу для проверки состояния здоровья был доставлен находившийся в машине скорой помощи 40-летний мужчина. Никто в аварии не пострадал. Водитель BMW — 23-летний мужчина — был трезв.