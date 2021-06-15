15.06.2021, 14:09
ВИДЕО | В Пирита на полных парах столкнулись скорая и BMW. Суд ищет свидетелей(10)
Харьюский уездный суд ищет свидетлей аварии, которая произошла 11 июля прошлого года на перекресте Пирита теэ и Румму теэ в Таллинне.
По имеющимся данным, в находящийся на вызове автомобиль скорой помощи с включенными сиреной и мигалками врезался легковой автомобиль BMW, совершавший поворот налево. В результате столкновения в больницу для проверки состояния здоровья был доставлен находившийся в машине скорой помощи 40-летний мужчина. Никто в аварии не пострадал. Водитель BMW — 23-летний мужчина — был трезв.
Суд ищет свидетелей, которые находились за рулем попавших в видео транспортных средств, двигавшихся/стоявших на Румму теэ (серый Ford и белый Opel). Водителей или людей, которые знают водителей этих авто, просят не позднее 19.07.2021 связаться с судом по адресу katre.poljakova@kohus.ee