Головная боль и насморк: чем штамм Дельта отличается от "классического" COVID-19

Список классических симптомов коронавируса, среди которых:

кашель

высокая температура

потеря обоняния или вкуса

пополнился новыми:

головная боль

саднящее горло

сильный насморк

Тут следует оговориться, что все эти новые симптомы следует рассматривать вкупе с другими признаками, характерными для заболевания COVID-19, поскольку у каждого из них в отдельности может быть совершенно иная причина.

Так, людям страдающим сенной лихорадкой, как правило, хорошо знакомо саднящее ощущение в горле, у них может быть сильнейший насморк и головная боль, но причиной тому, скорее всего, является аллергия, вызванная сезонным цветением, преимущественно трав, что как раз и наблюдается в июне. (Впрочем, если вы чувствуете, что сенная лихорадка или иное, привычное на первый взгляд недомогание, протекает не так, как обычно, всегда имеет смысл обратиться к специалисту).

Что касается вышеперечисленных симптомов применительно к ковиду, то, по словам исследователей, все дело в новом варианте, который получил название Дельта.

Как указывает автор исследования Zoe Covid Symptom study, профессор Тим Спектор, молодым людям, подхватившим вариант Дельта, может показаться, что у них просто сильный грипп.

При этом, хотя сами заболевшие могут не ощущать особого дискомфорта, они могут быть весьма заразными и поставить под угрозу здоровье других людей. Так что специалисты советуют всем, у кого появились вышеперечисленные симптомы, сделать анализ на ковид.

Исходя из данных, полученных его командой от тысяч людей, регистрирующих свои симптомы в специальных мобильных приложениях, профессор Спектор делает вывод, что классические симптомы коронавируса сейчас проявляются все реже.

"Мы с начала мая отслеживаем самые распространеные симптомы в мобильных приложениях, и они отличаются от прежних", - подчеркивает профессор и связывает такие изменения с ростом заражаемости вариантом Дельта, который первоначально был зарегистрирован в Индии, а сейчас составляет до 90% всех случаев в Великобритании.