15 необычных способов бросить курить: от смены зубов до частого принятия душа

1. ”Выпивайте стакан воды всякий раз, когда захочется взять сигарету”



”Я выкуривал от 10 до 20 сигарет в день, но окончательно бросил это дело 11 лет назад. Оказалось, что мне помогла привычка выпивать по стакану воды всякий раз, когда появлялось желание перекурить. Пока я шёл на кухню, наливал себе воду и выпивал её, острое желание курить пропадало. Самыми тяжёлыми были первые три недели”, — Майкл, художник и педагог, Шотландия



2. ”На одну сигарету меньше каждый день”



”Я попробовал сокращать количество сигарет постепенно. Каждый день — на одну меньше. Старался выбирать такое время для курения, когда мне было наименее приятно это делать. Когда-то я выкуривал по 40 штук в день, но спустя шесть недель сократил это количество до одной в день, а затем до одной через день. В течение какого-то времени я позволил себе придерживаться этой программы. Когда я осознал, что забыл, когда выкурил последнюю сигарету, я понял, что мне удалось бросить курить”, — аноним, Лондон.



3. "Принимайте душ"



”С 15 лет я выкуривал по 40 сигарет в день. И вот мои советы, как бросить курить: а) определите триггеры, которые вызывают у вас желание курить, и помните, что их эффект пройдёт в течение двух минут (один из моих самых серьёзных триггеров — открывать окно в машине, ведь обычно я открывал его, чтобы стряхнуть пепел), б) если вы действительно умираете без сигарет, примите душ — там не будет триггеров, курить под душем просто невозможно, в) попробуйте расслабляющий массаж. Мне удалось бросить курить с первой попытки в 46 лет”, — Эндрю, графический дизайнер, Пик-Дистрикт.





4. ”Муж обещал подарить мне бутылочку Romanée-Conti, если я продержусь целый год”