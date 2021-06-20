15 необычных способов бросить курить: от смены зубов до частого принятия душа
1. ”Выпивайте стакан воды всякий раз, когда захочется взять сигарету”
”Я выкуривал от 10 до 20 сигарет в день, но окончательно бросил это дело 11 лет назад. Оказалось, что мне помогла привычка выпивать по стакану воды всякий раз, когда появлялось желание перекурить. Пока я шёл на кухню, наливал себе воду и выпивал её, острое желание курить пропадало. Самыми тяжёлыми были первые три недели”, — Майкл, художник и педагог, Шотландия
2. ”На одну сигарету меньше каждый день”
”Я попробовал сокращать количество сигарет постепенно. Каждый день — на одну меньше. Старался выбирать такое время для курения, когда мне было наименее приятно это делать. Когда-то я выкуривал по 40 штук в день, но спустя шесть недель сократил это количество до одной в день, а затем до одной через день. В течение какого-то времени я позволил себе придерживаться этой программы. Когда я осознал, что забыл, когда выкурил последнюю сигарету, я понял, что мне удалось бросить курить”, — аноним, Лондон.
3. "Принимайте душ"
”С 15 лет я выкуривал по 40 сигарет в день. И вот мои советы, как бросить курить: а) определите триггеры, которые вызывают у вас желание курить, и помните, что их эффект пройдёт в течение двух минут (один из моих самых серьёзных триггеров — открывать окно в машине, ведь обычно я открывал его, чтобы стряхнуть пепел), б) если вы действительно умираете без сигарет, примите душ — там не будет триггеров, курить под душем просто невозможно, в) попробуйте расслабляющий массаж. Мне удалось бросить курить с первой попытки в 46 лет”, — Эндрю, графический дизайнер, Пик-Дистрикт.
4. ”Муж обещал подарить мне бутылочку Romanée-Conti, если я продержусь целый год”
”Я полжизни мечтала попробовать легендарное бургундское вино Romanée-Conti. В 1991 году мой муж сказал, что купит мне бутылку, если я не буду курить в течение года. Когда мне хотелось сдаться, мысли о Romanée-Conti поддерживали меня. Через полгода мне удалось приобрести вино в аэропорту имени Шарля де Голля. В то время оно стоило столько же, сколько я тратила на сигареты за год. Муж сказал, что, если бы я в тот момент закурила, он бы выпил всю бутылку прямо у меня на глазах — и убежал. В конце поставленного срока мы выпили вино — и это было потрясающе. В течение нескольких следующих лет раз в год мы обедали в ресторанах с тремя звёздами Мишлен — на те деньги, которые иначе я потратила бы на сигареты. Найдите то, чего вам хочется больше, чем курить”, — Линн, инженер на пенсии, Фолкстоун
5. ”Утопите сигареты в мыльной воде”
”Выбрасывайте сигареты и табак правильно: свои я замочил в мыльной воде. Если вы выбросите пачку сигарет в мусорное ведро, спустя некоторое время вы их оттуда вытащите. В течение двух первых недель я писал на руке количество дней, прошедших после последней сигареты. Это оказалось полезным визуальным напоминанием о моём прогрессе”, — аноним, Сюррей.
6. ”Выкурил 40 сигар размера king-size за один раз”
”В 1981 году в поездах ещё были вагоны для курения, но как-то раз, собираясь на работу, попасть в такой вагон я не смог. В любом случае сигарет у меня с собой не было, поэтому к концу рейса мне ужасно хотелось курить. Мне было противно оттого, что это для меня так важно и я настолько зависим от табака. Поэтому я купил сразу 40 сигар огромного размера и выкурил их ещё до полудня, попытавшись вызвать у себя отвращение. И это сработало. С тех пор не курил ни разу”, — аноним, Лондон.
7. ”Курить” прищепку оказалось на удивление приятно”
”Я крутил самокрутки больше 20 лет, но бросил курить около года назад. Мне всегда казалось, что курение было сродни ритуалу, к которому я возвращался, даже после того, как избавился от химической зависимости. Мне помогли деревянные прищепки, которые можно купить в любом магазине. Они упакованы в пачку, по размеру и весу походят на сигареты, и как только я чувствовал, что мне хочется закурить, я брал прищепку, и это было вполне неплохо. Их можно подержать во рту, можно по ним пристукнуть большим пальцем, словно стряхивая пепел. У меня всегда их несколько штук в карманах”, — аноним, Лондон.
8. ”Заклейте скотчем пачку”
”Обмотайте пачку сигарет или портсигар несколькими слоями скотча. Добраться до табака будет возможно, но сделать это будет нелегко. Для меня это оказалось неплохим способом справиться с ”паникой” из-за невозможности покурить и ”отложить” курение на неопределённое время. Я бросил курить больше 10 лет назад, но до сих пор где-то храню заклеенную пыльную пачку Old Holborn”, — Джеймс, психолог, Шотландия.
9. ”Чистите зубы много раз в день”
”К сигаретам меня тянуло после каждого приема пищи, но потом я понял, что если успеть почистить зубы или прополоскать рот, это желание пропадает. Ещё один более очевидный совет — спорт. Мне он очень помог”, — Хавьер, исследователь, Суонси.
10. ”Отложите ”сигаретные” деньги, а потом побалуйте себя”
11. ”Возьмите блюдце”
”Составьте список дел, которые вы всё время откладываете на потом. Когда захочется курить, начинайте делать одно из них. Желание курить долго не задержится — работа будет отвлекать от него. К тому же вы будете довольны собой, что наконец-то до неё добрались. Если во время курения вы пьёте чай, то возьмите в другую руку блюдце — так у вас будут заняты обе руки”, — Мелли, Саффолк.
12. ”Установите свой рекорд”
”Я бросил курить 19 июля 2005 года. Отметьте дату, когда вы бросили курить, и отсчитывайте время от неё. Например: я бросил курить одну неделю, один месяц, шесть месяцев, один год, пять лет назад. Это поможет увидеть, насколько далеко вы ушли. И это будет сродни рекорду, который не захочется терять”, — Дэвид, пенсионер, Херефордшир.
13. ”Я решил, что лучший способ бросить курить — это обзавестись новыми зубами”
14. ”Занялась рисованием на гальке”
”Я безуспешно пыталась бросить курить в течение многих лет, выкуривала по 20 сигарет в день, но в какой-то момент начала рисовать на камнях. Когда в руке кисть, сигарету просто не возьмёшь. Для меня этот способ сработал отлично, оказался сродни терапии. Потребовалось около трёх дней, чтобы утихла тяга к никотину, и за прошедшие с тех пор три года я больше не выкурила ни одной сигареты. Теперь я откладываю деньги, которые потратила бы на сигареты и балую себя: моё хобби переросло в живопись на холсте”. — Элейн, пенсионерка, Греция.
15. ”Условьтесь с другом бросить курить вместе”
”Убедитесь, что ни дома, ни в машине не осталось сигарет. Подумайте, чем сможете заниматься или от чего получать удовольствие, когда бросите курить. Для меня это был подъём по лестнице Джейкоба в Дербишире без остановок — раньше приходилось переводить дух каждые десять шагов. Договоритесь бросить курить вместе с другом, назначьте дату, после которой к сигаретам возвращаться нельзя. Скачайте приложение, которое подсчитывает количество сигарет, которые вы могли бы выкурить, и показывает, сколько денег вы тем самым сберегли”, — аноним, Греция.
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