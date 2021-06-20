Здоровье
20.06.2021, 16:30

15 необычных способов бросить курить: от смены зубов до частого принятия душа

 
04.04.2000
04.04.2000
Foto: Tiit Blaat
Если пластыри, гипноз и книги в стиле ”помоги себе сам” не работают, возможно, пришло время попробовать что-то новенькое. Читатели The Guardian делятся необычными способами, которые помогли им избавиться от вредной привычки.

1. ”Выпивайте стакан воды всякий раз, когда захочется взять сигарету”


”Я выкуривал от 10 до 20 сигарет в день, но окончательно бросил это дело 11 лет назад. Оказалось, что мне помогла привычка выпивать по стакану воды всякий раз, когда появлялось желание перекурить. Пока я шёл на кухню, наливал себе воду и выпивал её, острое желание курить пропадало. Самыми тяжёлыми были первые три недели”, — Майкл, художник и педагог, Шотландия

2. ”На одну сигарету меньше каждый день”


”Я попробовал сокращать количество сигарет постепенно. Каждый день — на одну меньше. Старался выбирать такое время для курения, когда мне было наименее приятно это делать. Когда-то я выкуривал по 40 штук в день, но спустя шесть недель сократил это количество до одной в день, а затем до одной через день. В течение какого-то времени я позволил себе придерживаться этой программы. Когда я осознал, что забыл, когда выкурил последнюю сигарету, я понял, что мне удалось бросить курить”, — аноним, Лондон.

3. "Принимайте душ"


”С 15 лет я выкуривал по 40 сигарет в день. И вот мои советы, как бросить курить: а) определите триггеры, которые вызывают у вас желание курить, и помните, что их эффект пройдёт в течение двух минут (один из моих самых серьёзных триггеров — открывать окно в машине, ведь обычно я открывал его, чтобы стряхнуть пепел), б) если вы действительно умираете без сигарет, примите душ — там не будет триггеров, курить под душем просто невозможно, в) попробуйте расслабляющий массаж. Мне удалось бросить курить с первой попытки в 46 лет”, — Эндрю, графический дизайнер, Пик-Дистрикт.
Avatud Majad, Tallinna puitarhitektuur

4. ”Муж обещал подарить мне бутылочку Romanée-Conti, если я продержусь целый год”

”Я полжизни мечтала попробовать легендарное бургундское вино Romanée-Conti. В 1991 году мой муж сказал, что купит мне бутылку, если я не буду курить в течение года. Когда мне хотелось сдаться, мысли о Romanée-Conti поддерживали меня. Через полгода мне удалось приобрести вино в аэропорту имени Шарля де Голля. В то время оно стоило столько же, сколько я тратила на сигареты за год. Муж сказал, что, если бы я в тот момент закурила, он бы выпил всю бутылку прямо у меня на глазах — и убежал. В конце поставленного срока мы выпили вино — и это было потрясающе. В течение нескольких следующих лет раз в год мы обедали в ресторанах с тремя звёздами Мишлен — на те деньги, которые иначе я потратила бы на сигареты. Найдите то, чего вам хочется больше, чем курить”, — Линн, инженер на пенсии, Фолкстоун

5. ”Утопите сигареты в мыльной воде”

”Выбрасывайте сигареты и табак правильно: свои я замочил в мыльной воде. Если вы выбросите пачку сигарет в мусорное ведро, спустя некоторое время вы их оттуда вытащите. В течение двух первых недель я писал на руке количество дней, прошедших после последней сигареты. Это оказалось полезным визуальным напоминанием о моём прогрессе”, — аноним, Сюррей.

6. ”Выкурил 40 сигар размера king-size за один раз”

”В 1981 году в поездах ещё были вагоны для курения, но как-то раз, собираясь на работу, попасть в такой вагон я не смог. В любом случае сигарет у меня с собой не было, поэтому к концу рейса мне ужасно хотелось курить. Мне было противно оттого, что это для меня так важно и я настолько зависим от табака. Поэтому я купил сразу 40 сигар огромного размера и выкурил их ещё до полудня, попытавшись вызвать у себя отвращение. И это сработало. С тех пор не курил ни разу”, — аноним, Лондон.

7. ”Курить” прищепку оказалось на удивление приятно”

”Я крутил самокрутки больше 20 лет, но бросил курить около года назад. Мне всегда казалось, что курение было сродни ритуалу, к которому я возвращался, даже после того, как избавился от химической зависимости. Мне помогли деревянные прищепки, которые можно купить в любом магазине. Они упакованы в пачку, по размеру и весу походят на сигареты, и как только я чувствовал, что мне хочется закурить, я брал прищепку, и это было вполне неплохо. Их можно подержать во рту, можно по ним пристукнуть большим пальцем, словно стряхивая пепел. У меня всегда их несколько штук в карманах”, — аноним, Лондон.

8. ”Заклейте скотчем пачку”

”Обмотайте пачку сигарет или портсигар несколькими слоями скотча. Добраться до табака будет возможно, но сделать это будет нелегко. Для меня это оказалось неплохим способом справиться с ”паникой” из-за невозможности покурить и ”отложить” курение на неопределённое время. Я бросил курить больше 10 лет назад, но до сих пор где-то храню заклеенную пыльную пачку Old Holborn”, — Джеймс, психолог, Шотландия.

9. ”Чистите зубы много раз в день”

”К сигаретам меня тянуло после каждого приема пищи, но потом я понял, что если успеть почистить зубы или прополоскать рот, это желание пропадает. Ещё один более очевидный совет — спорт. Мне он очень помог”, — Хавьер, исследователь, Суонси.

10. ”Отложите ”сигаретные” деньги, а потом побалуйте себя”

”Вытряхните пепельницу в банку, добавьте туда воды и закройте банку. Всякий раз, когда вам захочется покурить, откройте банку и глубоко вдохните. Запах может вызвать тошноту или даже рвоту. Это мерзко, но работает неплохо. Кроме того, откладывайте те деньги, которые вы потратили бы на сигареты, и, как только наберётся приличная сумма, побалуйте себя и своих близких вкусным обедом или коротким путешествием”, — аноним, Девон.
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11. ”Возьмите блюдце”

”Составьте список дел, которые вы всё время откладываете на потом. Когда захочется курить, начинайте делать одно из них. Желание курить долго не задержится — работа будет отвлекать от него. К тому же вы будете довольны собой, что наконец-то до неё добрались. Если во время курения вы пьёте чай, то возьмите в другую руку блюдце — так у вас будут заняты обе руки”, — Мелли, Саффолк.

12. ”Установите свой рекорд”

”Я бросил курить 19 июля 2005 года. Отметьте дату, когда вы бросили курить, и отсчитывайте время от неё. Например: я бросил курить одну неделю, один месяц, шесть месяцев, один год, пять лет назад. Это поможет увидеть, насколько далеко вы ушли. И это будет сродни рекорду, который не захочется терять”, — Дэвид, пенсионер, Херефордшир.

13. ”Я решил, что лучший способ бросить курить — это обзавестись новыми зубами”

”Посмотрите на свои зубы. Я курил в течение 40 лет и решил, что лучший способ бросить курить — это сделать новые. На 26 коронок я потратил 3500 фунтов стерлингов (сделал их в Будапеште, потому что в Великобритании они в несколько раз дороже). Не курю уже четыре года, и мои зубы выглядят потрясающе”, — Пит, работник отеля, Лейт.
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14. ”Занялась рисованием на гальке”

”Я безуспешно пыталась бросить курить в течение многих лет, выкуривала по 20 сигарет в день, но в какой-то момент начала рисовать на камнях. Когда в руке кисть, сигарету просто не возьмёшь. Для меня этот способ сработал отлично, оказался сродни терапии. Потребовалось около трёх дней, чтобы утихла тяга к никотину, и за прошедшие с тех пор три года я больше не выкурила ни одной сигареты. Теперь я откладываю деньги, которые потратила бы на сигареты и балую себя: моё хобби переросло в живопись на холсте”. — Элейн, пенсионерка, Греция.

15. ”Условьтесь с другом бросить курить вместе”

”Убедитесь, что ни дома, ни в машине не осталось сигарет. Подумайте, чем сможете заниматься или от чего получать удовольствие, когда бросите курить. Для меня это был подъём по лестнице Джейкоба в Дербишире без остановок — раньше приходилось переводить дух каждые десять шагов. Договоритесь бросить курить вместе с другом, назначьте дату, после которой к сигаретам возвращаться нельзя. Скачайте приложение, которое подсчитывает количество сигарет, которые вы могли бы выкурить, и показывает, сколько денег вы тем самым сберегли”, — аноним, Греция.
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