Правительство снова смягчает ограничения

Таким образом, при соблюдении требования рассредоточенности и 50% заполняемости в мероприятиях и деятельности в помещении может принимать участие до 1000 человек, на открытом воздухе — до 5000.

”При этом смягчения не означают, что можно перестать быть осторожными. Вирус все еще распространяется от человека к человеку и никуда не исчез из нашей жизни, поэтому, пожалуйста, давайте поступать ответственно”, — призвала премьер-министр Кая Каллас.

Она отметила, что в Эстонии начал распространяться более заразный индийский штамм, от которого вакцины все-таки в существенной степени защищают. ”Поэтому, вакцинируясь, каждый вносит свой вклад в то, чтобы в Эстонии было как можно меньше ограничений, связанных с COVID-19”.

Увеличение числа участников касается многих сфер деятельности: спорта, мероприятий физической активности, молодежной работы, занятий и образования по интересам, дополнительного обучения, общественных собраний и мероприятий, культурных, церковных мероприятий, развлекательных услуг, саун, спа, бассейнов.

Количество посетителей на открытых площадках музеев и выставок больше не регулируется, но если на этой территории проводится мероприятие, то в отношении него применяется требование по максимальному количеству участников, то есть до 5000 человек.

В магазинах и пунктах обслуживания, а также внутри точек общественного питания продолжают действовать текущие ограничения. Это значит, что внутренние помещения могут быть заполнены не более, чем наполовину и при размещении людей необходимо следовать требованию рассредоточенности.

Кроме этого, с 28 июня будет увеличено количество участников для массовых мероприятий, на которых гарантируется инфекционная безопасность. Если люди смогут доказать свою инфекционную безопасность, то в помещениях в мероприятии может участвовать до 6000 человек, на открытом воздухе — до 12000 человек.

Правительство приняло сегодня принципиальное решение, которое планируется утвердить в четверг.