Трансгендер из Таллинна рассказала про женские раздевалки и смену пола
Мне 31 год. Я трансгендер. Года три назад я совершила трансгендерный переход. Все 28 лет я жила не своей жизнью. Я всегда была женщиной, но родилась в мужском теле. Мне было трудно жить в образе мужчины. Но мне все говорили, что это нормально.
Я не могла передать свои переживания, свои чувства. До 28 лет я считала, что все так и должно быть. Однако к 28 годам все стало настолько трудно, что было сложно существовать, находиться наедине со своим сознанием.
А сейчас?
Сейчас я живу своей жизнью. Раньше этого не было. Мне тогда даже пришлось звонить на горячую линию по предотвращению суицида. Мне дали понять, что нужно заниматься тем, чего я хочу. И как раз тогда рассматривала материалы про трансгендерность, начала что-то пробовать и оказалось, что это мне по душе. Шаг за шагом стала понимать, что мужской образ мне не подходит. Начала отращивать волосы, менять фигуру, краситься.
Бюрократический вопрос по получению гормонов занял примерно год. Нужно получить одобрения от многих структур. Теперь каждый день принимаю гормоны, в паспорте другое имя и пол.
Чем ты занимаешься?
Я работаю кассиром в магазине.
Как отреагировали окружающие на твои внешние изменения?
Мне сильно повезло. Получила 1-2 негативных отклика, все остальные положительно отзывались. Мне говорили, что мне идет. Люди заметили разницу, я стала радостней, так как мне это самой нравилось.
Как ты рассказала родителям?
Постепенно. У меня родители советского воспитания. Папа долгое время служил.
У тебя папа военный?
Да. Сперва рассказала матери. Был легкий шок, непонимание. Но у меня любящие родители, хотят лучшего для своих детей. Им главное — мое счастье. Просто они не знали, что делать с этой информацией. Потихоньку стали привыкать.
Что говорил папа?
Он позитивно отреагировал. Стал поддерживать меня. Если кто-то называл меня старым именем, то он поправлял их. Я очень горжусь им. Никто не ожидал этого.
Было сложно начать говорить все в женском роде — не сказал, а сказала, например?
К хорошему быстро привыкаешь. Мне так удобней говорить, поэтому я сразу перешла на это. Другим, друзьям, знакомым, было сложнее, так как они всю жизнь называли меня иначе. Но мне было просто.
Ты можешь оговориться?
Нет. Конечно, могу, как и все люди, но в целом нет. Я уже три года так обращаюсь к себе, от всего старого уже отвыкла.
Что на счет раздевалок, туалетов?
Хожу в женский туалет, там кабинки, проблем с этим нет. В СПА или спортзал еще не ходила. Думаю, будет сильно зависеть от СПА, где-то есть кабинки, где-то нет. Другой вопрос, сколько людей будет вокруг, буду ли я там одна. Пока еще не знаю, как поступать, пока чувствую дискомфорт в это плане. Скорее всего, пошла бы в женскую раздевалку.
Ты сталкивалась с дискриминацией?
Однажды я хотела сделать маникюр. Тогда у меня был еще достаточно мужской голос. Я позвонила в салон, чтобы записаться на прием. У меня спросили: для кого? Я сказала, что для себя. Мне ответили, что мужчинам они маникюр не делают. Я, честно говоря, не знаю, в чем разница. Понятно, есть парикмахерские — мужские и женские, тут очевидно. Есть ли разница в ногтях? Я не знаю, почему мне отказали. В целом я не сталкиваюсь с дискриминацией. Когда показывала еще старые документы, где была мужская фотография и имя, а образ уже изменился, то сталкивалась только с нейтральной и положительной реакцией.