Экономика
25.06.2021, 09:20

"Дел и так хватает, еще с кем-то возиться… Нет, спасибо”. Несовершеннолетним жителям Эстонии трудно найти работу

 
Мария Коттсова
Sven Arbet
Несовершеннолетним, которые ищут на лето официальное место работы, сделать это очень сложно, даже если они согласны на минималку, пишет Maaleht.

Проживающий в Выру 15-летний Аурель говорит, что работы на земле не боится. Он умеет обращаться с инструментами, сажать, стричь кусты и деревья, но в этом году поиски работы не принесли результатов. По словам подростка, на работу предпочитают устраивать по знакомству и зачастую неофициально.

16-летний Мирко из Тарту тоже хотел бы заняться физическим трудом, но по его опыту несовершеннолетних брать не хотят. Он говорит, в Тарту можно найти более простую работу в сфере обслуживания, но нередко предлагают зарплату в конверте.

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