"Дел и так хватает, еще с кем-то возиться… Нет, спасибо”. Несовершеннолетним жителям Эстонии трудно найти работу

Проживающий в Выру 15-летний Аурель говорит, что работы на земле не боится. Он умеет обращаться с инструментами, сажать, стричь кусты и деревья, но в этом году поиски работы не принесли результатов. По словам подростка, на работу предпочитают устраивать по знакомству и зачастую неофициально.

16-летний Мирко из Тарту тоже хотел бы заняться физическим трудом, но по его опыту несовершеннолетних брать не хотят. Он говорит, в Тарту можно найти более простую работу в сфере обслуживания, но нередко предлагают зарплату в конверте.