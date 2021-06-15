15.06.2021, 12:30
За неделю поток пассажиров в порту Хельсинки вырос на 24%. Обратно в Эстонию выслали 41 человека(2)
Foto: Suomenlahden Merivartiosto
Погранохрана Финляндии сообщила, что что за неделю в порт Хельсинки прибыло 28 632 человека, а поток пассажиров вырос на 24%.
При этом у финских пограничников достаточно работы по выяснению наличия разрешения на въезд в страну и оформлению решений по высылке из страны. На прошлой неделе обратно в Эстонию отправили 41 человека. Основная причина высылки — опасность для здоровья населения, сообщает Ilta-Sanomat.
Несмотря на то, что с 7 июня Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, их можно совершать только на самолете, а на пароме в Финляндию попасть до сих пор нельзя. Ограничения на поездки в Финляндию первоначально продлятся до 27 июня.