В Финляндии местный житель убил строителя из Эстонии и тяжело ранил женщину

Как сообщает издание Iltalehti, в воскресенье полиция получила вызов в район Нумми, где, по словам звонившего, в одной из квартир в жилом здании предположительно происходит насилие. Выехавшие по вызову стражи порядка обнаружили на месте происшествия тело молодого мужчины и тяжело раненую женщину примерно этого же возраста. Ее доставили в больницу.

Подозреваемый был в скором времени задержан недалеко от места преступления. Речь идет о мужчине примерно 30 лет. Возбуждено дело по статьям убийство и попытка убийства.

Как сообщил Delfi ведущий инспектор местной полиции Мика Пааэр, убитый — эстонец, который работал строителем. Точный возраст он называть не стал, но отметил, что мужчина родился в 1980-х. Нападавший и пострадавшая женщина являются уроженцами Финляндии.

Поскольку подробно подозреваемого пока не допрашивали, его мотивы полностью не ясны. Пааэр сказал только, что причастные были знакомы друг с другом и причина — в межличностных отношениях. Был ли это любовный треугольник, следователь говорить не стал, отметив лишь, что расследование продолжается.

Пока не установлено и орудие преступления. Поскольку у нападавшего также имелись травмы, скорее всего, произошла потасовка. ”Завтра мы проинтервьюируем подозреваемого. Также я буду ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу на время расследования”, — добавил Пааэр. Он сказал, что состояние находящейся в больнице женщины тяжелое, но не опасное для жизни.