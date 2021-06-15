Скончалась участница ДТП на Лаагна теэ. Она год лежала в коме после аварии

20 июня прошлого года на Лаагна теэ произошла крупная авария. В результате ДТП на месте погибло два человека, еще четверых госпитализировали. Одна из пострадавших, 57-летняя Татьяна, впала в кому. С тех пор ее состояние было стабильно тяжелое. Недавно стало известно, что она умерла 10 июня.