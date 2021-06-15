15.06.2021, 10:51
ФОТО | Ночью сгорел дотла лесной домик RMK в Килинги-Нымме(2)
Erakogu
В понедельник поздно вечером горел лесной дом RMK в Килинги-Нымме в Пярнумаа.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 20:21. Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем, что угрожало лесу.
Огонь удалось взять под контроль и пожар был потушен к 22:54. В результате пожара дом был полностью уничтожен.
В здании никого не было, во время инцидента никто не пострадал. Согласно первоначальным данным, возгорание началось на втором этаже.