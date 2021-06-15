DELFI В ЖЕНЕВЕ | Историческая вилла, где будет проходить встреча Байдена и Путина, окружена ограждениями(2)
Уже вечером в понедельник вилла была обнесена ограждениями с колючей проволокой. Фотографу Delfi удалось одним из последних сфотографировать здание вблизи, так как с сегодняшнего дня территорию, где запрещено находиться, расширили еще больше.
Власти сообщили местным жителям, что в ближайшие два дня и вовсе не стоит ездить в центр города. Западный берег Женевского озера, где обычно находится самая оживленная часть центра города, на время встречи будет полностью закрыта.
На улицах в это время будут следить за порядком 3000 полицейских и 1000 военных. Парламент Швейцарии также выдал особое разрешение на закрытие воздушного пространства над Женевой.
В делегациях США и России насчитывается по 600-800 членов, которые нуждаются в охране. Также в Женеву сейчас съехались почти 3000 журналистов и сотрудников СМИ.