Завтра в Рийгикогу выдвинут вотум недоверия Кае Каллас

”Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ и Центристской партии за несколько месяцев свело на нет условия, созданные предыдущим правительством для развития экономики и повышения обороноспособности Эстонии. Правительство приняло ряд некомпетентных экономических и политических решений, которые наносят существенный урон эстонским предприятиям, развитию сельских районов и национальной безопасности ”, — говорится в заявлении о вотуме недоверия.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, сегодняшнее правительство не строит, а только разрушает и сводит на нет все достижения предыдущего правительства за два года.

”Как премьер-министр Кая Каллас несет прямую ответственность за глупые и безответственные политические решения правительства Партии реформ и Центристской партии”, — сказал Хельме.