Департамент здоровья: за сутки прибавился 61 случай заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 27 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 23 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 15, в Рапламаа — четыре, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по три, в Тартумаа и Пярнумаа — по два, в Ляэнемаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 69,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 15 июня в больницах находится 60 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается пять пациентов, из которых на управляемом дыхании три человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 10.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 39 человек (65%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 7 763 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 527 072 людям, курс вакцинации завершен у 349 921 человека. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 48,6%.

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