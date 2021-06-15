Госконтроль недоволен тем, как целевое учреждение распределяло антикризисные кредиты(3)
В ходе аудита Государственный контроль также обнаружил, что целевое учреждение MES по-разному относилось к соискателям займов, запрашивая у одних компаний более подробную информацию, чем у других.
Хотя основным предварительным условием для получения кредита было неблагоприятные экономические последствия в связи с распространением заболевания COVID-19, Госконтроль обнаружил, что по десяти ходатайствам кредиты были предоставлены предприятиям, которые указали, что не заметили последствий кризиса, вызванного вирусом. На такие ходатайство было израсходовано 5 миллионов евро кредитных средств. В общей сложности соискателям было выдано 86 миллионов евро.
”В случае более чем полусотни компаний, ходатайствовавших о кредитах, заявления о том, что банк не ссужает деньги предприятию, было достаточно, чтобы доказать влияние кризиса”, — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. ”К сожалению, целевое учреждение MES не выяснило, как потребность в кредите в конкретных случаях была вызвана кризисом, связанным с коронавирусом”.
Большинство (41) из более чем полусотни этих компаний запросили и получили инвестиционные кредиты на общую сумму 17 миллионов евро. В том числе 14 компаний, получивших кредиты, даже увеличили свой оборот во время кризиса, и это также было предсказуемо на основе финансовых данных, представленных в Целевое учреждение поддержки жизни на селе.
”Аудит показал, что целевое учреждение MES часто не проверяло утверждения компаний о том, что они не получат кредит от банка, или что условия, предлагаемые банком, были бы неразумными”, — пояснил государственный аудитор Хольм. ”В то же время именно тот факт, что компания не сможет привлечь дополнительные финансовые средства из иных источников, или что это будет слишком обременительно для компании, являлось одним из предварительных условий для получения кредита”.
Практика целевого учреждения MES по доказыванию того, что банки несогласны кредитовать компанию, была неравномерной. Если один соискатель кредита представлял пять отрицательных решений, вынесенных банками, то другой — только одно. Находились и те, кто не предоставлял эту информацию, и целевое учреждение MES этим удовлетворялось. С другой стороны, среди соискателей кредита были компании, от которых целевое учреждение MES прямо требовало представления решений об отказе в выдаче кредита, принятых банками.
”Организация работы целевого учреждения MES не обеспечивает прозрачности процедуры и равного отношения к соискателям кредита”, — добавил государственный аудитор Янар Хольм. Госконтроль обращает внимание на тот факт, что при выполнении общественной задачи целевое учреждение MES должно подробно разъяснять решения о выдаче кредита и об отказе в нем, как это предусмотрено административным производством. К сожалению, в ряде случаев причины отказа в кредите остались неясными. Например, не было обоснований, содержащих фактическую и правовую основу, соображений и ссылок на возможность оспорить решение. 109 кредитных заявок остались неудовлетворенными, и наиболее частая причина — недостаточная кредитоспособность (в 30 случаях) В чем это заключалось, не всегда было понятно, так как это не было отражено в решении — в качестве вывода просто указывалось, например, что ”проект слишком рискованный”. Компании зачастую уведомлялись о решении только по телефону.
Госконтроль рекомендовал министру сельской жизни обеспечить, чтобы Целевое учреждение поддержки жизни на селе следовало принципам административного производства при выполнении своей общественной задачи, принимал решения прозрачно и обосновывал их фактическими обстоятельствами. Госконтроль также рекомендовал обеспечить разделение ролей руководящих органов целевого учреждения MES при установлении внутренних распорядков и наличие гораздо более соответствующего набора правил. Кроме того, Госконтроль рекомендовал повысить надзорный потенциал наблюдательного совета путем создания постоянной службы внутреннего аудита, либо находящейся в подчинении наблюдательного совета, либо организуемой министерством. Наконец, Госконтроль дал рекомендацию более точно и с указанием конкретных фактических обстоятельств определить признаки воздействия пандемии COVID-19, если в будущем через целевое учреждение MES планируется и дальше принимать меры, связанные с пандемией. Если будет применяться кредитная мера, следует определить, как доказать рыночную неэффективность.
В своем ответе на рекомендации министр сельской жизни посчитал, что применение административного производства к деятельности целевого учреждения MES , а также других государственных фондов, пока что не является общепринятой и бесспорной позицией. Данная тема требует более широкого обсуждения в стране, и это неправильно делать только в контексте деятельности целевого учреждения MES. В своем ответе министр сельской жизни также указал, что целевому учреждению MES следовало применять административное производство только в том случае, если целевое учреждение MES предоставляло кредиты на более льготных условиях, чем рыночные, то есть с государственной помощью. Министр сельской жизни пообещал рассмотреть рекомендации по упорядочению внутренней организации работы целевого учреждения MES и внедрить внутренний аудит в целевом учреждении MES.
Кредит в связи с COVID-19, предоставляемый предприятиям в сфере биоэкономики и сельского хозяйства, стал одной из крупнейших антикризисных мер с точки зрения финансовых объемов. На эти цели из государственного бюджета было выделено 100 миллионов евро. О выдаче кредитов ходатайствовали 347 компаний, из которых 248 получили кредит на сумму около 86 миллионов евро. Самый крупный кредит, предоставленный целевым учреждением MES, составил 3,4 миллиона евро, а самый маленький — 5000 евро. Процентная ставка по этим кредитам составляла 1–6,5%, в среднем — 2%; продолжительность — от 5 до 120 месяцев, в среднем — 72 месяца. Кредиты в большинстве (78%) случаев были обеспечены ипотекой. Половина ходатайств и выданных кредитов пришлась на аграрный сектор. Официально данная мера была открыта для применения с 15 мая по 26 октября 2020 года.