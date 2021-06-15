Госконтроль недоволен тем, как целевое учреждение распределяло антикризисные кредиты

В ходе аудита Государственный контроль также обнаружил, что целевое учреждение MES по-разному относилось к соискателям займов, запрашивая у одних компаний более подробную информацию, чем у других.

Хотя основным предварительным условием для получения кредита было неблагоприятные экономические последствия в связи с распространением заболевания COVID-19, Госконтроль обнаружил, что по десяти ходатайствам кредиты были предоставлены предприятиям, которые указали, что не заметили последствий кризиса, вызванного вирусом. На такие ходатайство было израсходовано 5 миллионов евро кредитных средств. В общей сложности соискателям было выдано 86 миллионов евро.

”В случае более чем полусотни компаний, ходатайствовавших о кредитах, заявления о том, что банк не ссужает деньги предприятию, было достаточно, чтобы доказать влияние кризиса”, — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. ”К сожалению, целевое учреждение MES не выяснило, как потребность в кредите в конкретных случаях была вызвана кризисом, связанным с коронавирусом”.

Большинство (41) из более чем полусотни этих компаний запросили и получили инвестиционные кредиты на общую сумму 17 миллионов евро. В том числе 14 компаний, получивших кредиты, даже увеличили свой оборот во время кризиса, и это также было предсказуемо на основе финансовых данных, представленных в Целевое учреждение поддержки жизни на селе.

”Аудит показал, что целевое учреждение MES часто не проверяло утверждения компаний о том, что они не получат кредит от банка, или что условия, предлагаемые банком, были бы неразумными”, — пояснил государственный аудитор Хольм. ”В то же время именно тот факт, что компания не сможет привлечь дополнительные финансовые средства из иных источников, или что это будет слишком обременительно для компании, являлось одним из предварительных условий для получения кредита”.