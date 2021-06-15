Судьбу битвы гигантов Франция - Германия решил автогол

Второй тайм прошел под диктовку немецкой команды, но поразить ворота действующих чемпионов мира она так и не смогла. Портал RusDelfi вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Турнирную таблицу F-группы после первого тура возглавили Португалия и Франция, набравшие по 3 очка. В следующем туре - он пройдет 19 июня - французы сыграют в Будапеште с Венгрией, а Германия будет принимать в Мюнхене чемпиона Европы Португалию.