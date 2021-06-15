15.06.2021, 23:55
Судьбу битвы гигантов Франция - Германия решил автогол(5)
Foto: Jorge Guerrero, AFP
В заключительном матче первого тура чемпионата Европы по футболу сборная Франции победила в Мюнхене Германию - 1:0.
Судьбу битвы гигантов в Мюнхене решил автогол немецкого защитника Матса Хуммельса на 20-й минуте матча.
Второй тайм прошел под диктовку немецкой команды, но поразить ворота действующих чемпионов мира она так и не смогла. Портал RusDelfi вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Турнирную таблицу F-группы после первого тура возглавили Португалия и Франция, набравшие по 3 очка. В следующем туре - он пройдет 19 июня - французы сыграют в Будапеште с Венгрией, а Германия будет принимать в Мюнхене чемпиона Европы Португалию.