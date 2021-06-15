ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпион мира Франция против экс-чемпиона Германии

Французов причисляют к главным претендентам на золото чемпионата Европы. Они привезли на Евро один из самых дорогих составов.

Мбаппе и другие

Популярный портал Transfermarkt оценивает заявку французской команды в 1 млрд евро. Дороже только сборная Англии - 1,2 млрд. Германия в этом рейтинге занимает третье место - 936 млн евро.

Сборную Франции с 2012 года возглавляет Дидье Дешам: под его руководством французы дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2014 года, где уступили будущему победителю Германии. На домашнем Евро-2016 подопечные Дешама проиграли в дополнительное время финал португальцам, у которых в первом тайме сломался Криштиану Роналду. Зато на чемпионате мира 2018 года Франция выиграла в Москве золото.

Главной звездой французской команды является 22-летний Кильян Мбаппе. Помимо него, под рукой Дешама целая россыпь звезд - вернувшийся в команду Карим Бензема, Антуан Гризманн, Нголо Канте, Поль Погба...

Нестабильная Германия

Для наставника сборной Германии Йоахима Лева Евро-2020 - последний турнир у руля национальной сборной, которую он возглавляет с 2006 года. Несмотря на действующий контракт, Лев принял решение оставить бундестим по окончании чемпионата Европы.

После провала на ЧМ-2018, где Германия не могла выйти из группы, в которой выступали Мексика, Швеция и Корея, немецкая команда вроде бы готова на словах реабилитироваться, однако играет она по-прежнему нестабильно. В стартовавшем весной отборочном цикле чемпионата мира Германия неожиданно проиграла на своем поле Северной Македонии - 1:2.