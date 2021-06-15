Исход битвы гигантов Франция - Германия решил автогол

Подопечные Йоахима Лева с первых минут матча взяли игру под свой контроль. Французы играли на контратаках, одна из которых завершилась взятием ворот: прерывая передачу на Килиана Мбаппе, защитник сборной Германии неудачно срезал мяч в свои ворота.

Второй тайм также прошел под диктовку немецкой команды. Хозяева поля доминировали, но остроты в их действиях было недостаточно. Продолжавшие искать счастье на контратаках французы были несколько раз близки к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Однажды хозяев поля спасла штанга, а два забитых мяча были отменены из-за офсайда. Портал RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Франция - Германия.

Турнирную таблицу F-группы после первого тура возглавили чемпион Европы Португалия и чемпион мира Франция, набравшие по 3 очка. У Германии и Венгрии 0 очков. В следующем туре - он пройдет 19 июня - французы сыграют в Будапеште с Венгрией, а Германия будет принимать в Мюнхене чемпиона Европы Португалию.