Житель Эстонии четыре раза подавал на своих детей в суд, чтобы получить с них алименты

Как правило, один родитель требует с другого алименты на воспитание ребенка. Однако бывает и так, что родители хотят получить содержание от своих взрослых детей.

Среди них история об отце, который провел в тюрьме — в том числе за преступления против матери детей — 30 лет и который требовал со своих двух детей алименты в размере до 100 евро в месяц.

Или история о сыне, которому приходилось на маленькую зарплату содержать и свою семью, и мать в течение десяти лет. У матери было несколько мест работы, поэтому суд постановил, что в содержании она не нуждается и аннулировал алименты в размере нескольких сотен евро.

Но самым примечательным является, наверное, случай, когда отец подавал на детей в суд целых четыре раза.