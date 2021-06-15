ФОТО: Эстонские фитнес-красавицы сверкнули формами в Люксембурге

32-летняя Агне Кивисельг выиграла золото в фитнес-бикини в категории до 169 см и в абсолютном первенстве. Кивисельг получила право выступления в профессиональных турнирах.

Еще одна представительница Эстонии 24-летняя Регина Целик завоевала бронзовую медаль в категории до 164 см. Молодая спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением, поскольку ехала в Люксембург за победой и про-картой.