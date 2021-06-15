15.06.2021, 09:10
ФОТО: Эстонские фитнес-красавицы сверкнули формами в Люксембурге(9)
Foto: erakogu
На международном турнире IFBB Diamond Cup Luxembourg три медали завоевали эстонские спортсменки.
32-летняя Агне Кивисельг выиграла золото в фитнес-бикини в категории до 169 см и в абсолютном первенстве. Кивисельг получила право выступления в профессиональных турнирах.
Еще одна представительница Эстонии 24-летняя Регина Целик завоевала бронзовую медаль в категории до 164 см. Молодая спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением, поскольку ехала в Люксембург за победой и про-картой.