В аварии на шоссе Йыхви-Тарту пострадали два человека

В 20:48 произошла авария на 143 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 40-летней женщины столкнулся с двигавшимся по главной дороге Volkswagen Passat, которым управляла 51-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в Клинику Тартуского университета для обследования.

В 09:00 произошла авария на перекрестке 1 км Кемба теэ и Выэрлда теэ в волости Йыэляхтме в Харьюмаа. По предварительным данным, 44-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Megane на перекрестке выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Mazda 3, которым управлял 34-летний мужчина. Скорая доставила обоих водителей в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:59 произошла авария на Тартуского шоссе в Таллинне на перекрестке перед Ярвевана теэ, где, по предварительным данным, 36-летний мужчина на микроавтоубсе Citroen Jumper врезался сзади в управляемый 30-летним мужчиной легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350, который ожидал разрешающего сигнала светофора. Пассажирку Mercedes — 27-летнюю женщину — доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:43 произошла авария на регулируемом при помощи светофора перекрестке Палдиски мнт и Моони в Таллинне. По предварительным данным, легковой автомобиль Opel Vectra под управлением 57-летнего мужчины столкнулся с совершавшим поворот налево легковым автомобилем Volkswagen Arteon под управлением 51-летнего мужчины. Какой для участников движения горел свет, выясняется. Водителя Volkswagen доставили в больницу.

В 19:39 произошла авария на 0,7 км шоссе Рообе-Кимма в деревне Вообе в Валгамаа, где 79-летний мужчина на микромобиле при повороте направо в сторону хутора не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя и пассажирку — 65-летнюю женщину — доставили в Валгаскую больницу.

Также произошла авария на бульваре Пыхья в Таллинне. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.