СЕГОДНЯ: Роналду и Португалия начинают защиту чемпионского титула

После жеребьевки финального турнира чемпионата Европы F-группу сразу же окрестили группой смерти, поскольку в ней выступают сразу три команды, в разные годы становившиеся чемпионами Европы - Португалия, Франция и Германия. Это сравнение было бы уместно, если в плей-офф выходили бы две команды, но теперь в 1/8 финала можно пробиться и с третьего места.

Роналду и партнеры

Так, кстати, случилось с Португалией на победном для нее Евро-2016. Европейские бразильцы не слишком удачно провели групповой турнир на стадионах Франции, сыграв три матча вничью с Исландией, Австрией и Венгрией. Кто бы мог подумать после группового этапа, что Португалия выиграет золото чемпионата Европы?!

Португальцев не относят к претендентам на золото Евро-2020, но состав у них качественный. Особенно впечатляет средняя и атакующая линии. По-прежнему в строю, 36-летний Криштиану Роналду ("Ювентус", который стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Поддержать его готовы Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль")...

Способна ли Венгрия еще раз удивить Португалию?

Состав венгров значительно скромнее. В их заявке 13 игроков из национального первенства и 13 легионеров, выступающих в чемпионатах Германии, Кипра, Словакии, Хорватии...

На предыдушем чемпионате Европы соперники встречались между собой в заключительном матче группового этапа. Венгры уже гарантировали себе пропуск в плей-офф, а португальцы были на грани вылета из турнира. По ходу поединка Венгрия трижды (!) вела в счете, но Португалия всякий раз быстро восстанавливала равновесие и сохранила необходимый для себя ничейный результат - 3:3. Венгры заняли тогда первое место в группе, но в 1/8 финала были разбиты бельгийцами - 4:0.

В стартовом матче Евро-2020 на стороне венгров будет мощная поддержка родной публики, но два раза снаряд в одну воронку обычно не падает.

Программу первого тура чемпионата Европы завершит поединок Франция - Германия, который пройдет в Мюнхене (22:00).