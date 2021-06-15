Роналду и Португалия вырвали победу на последних минутах

Португальцы имели значительное преимущество (владение мячом 65-35), но хозяева поля стойко защищались. Пробить венгерского голкипера Петера Гулачи португальская команда смогла лишь в конце встречи.

На 84-й минуте Рафаэль Геррейро открыл счет. На 87-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, Он же в добавленное арбитром время установил окончательный результат.

Роналду - первый футболист, за плечами которого 5 финальных турниров чемпионата Европы. Причем на всех пяти турнирах 36-летний португалец поражал ворота соперников. На его счету теперь 11 забитых мячей: Роналду - новый рекордсмен финальных турниров чемпионата Европы.

В другом матче F-группы Германия будет принимать в Мюнхене Францию (начало в 22:00). Этот поединок завершит первый тур чемпионата Европы.

🇵🇹 Криштиану Роналду - первый футболист, сыгравший в финальной стадии 5 чемпионатов Европы#ЕВРО2020 pic.twitter.com/SB0zPycUYT — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 15, 2021