15.06.2021, 13:50
"Флора" узнала соперника в Лиге чемпионов(1)
Foto: Jaanus Lensment
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире эстонский футбол, как и год назад, будет представлять "Флора".
Соперником "Флоры" будет 12-кратный чемпион Мальты "Хибернианс". Матчи первого квалификационного раунда пройдут 6/7 и 13/14 июля. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций.
В новом еврокубковом турнире Лиге конференций эстонский футбол будут представлять победитель Кубка Эстонии "Левадия" и серебряный призер чемпионата страны "Пайде".
Среди возможных соперников "Левадии" в первом раунде черногорский "Дечич", финский "Интер", "Сент-Джозефс" (Гибралтар) и латвийская "Валмиера".
Возможные соперники Пайде" в первом раунде - исландский "Хафнарфьордур", польский "Шленск", фарерский "Клаксвик" и "Бала Таун" (Уэльс).