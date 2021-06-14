Саммит НАТО: Россию призвали исключить США из списка ”недружественных стран”. Подтверждено намерение принять Украину и Грузию в альянс(8)
”Мы призываем Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как ”недружественных стран” и воздержаться от любых других шагов, не совместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях”, — говорится в документе.
Лидеры стран — членов Североатлантического альянса считают, что Россия ”активизировала свои гибридные действия” против партнеров по НАТО. В их числе они назвали попытки вмешательства в выборы, ”политическое и экономическое давление”, кибератаки, а также ”незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников”. Российская сторона ранее не раз отвергала эти обвинения.
Из-за несоблюдения Россией международных обязательств военное сотрудничество между сторонами было прекращено, но альянс открыт для политического диалога, сообщили в НАТО. ”Мы <…> готовы взаимодействовать на основе взаимности в СРН (Совет Россия — НАТО) с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость”, — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что Североатлантический альянс поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.
Участники саммита также сообщили, что договорились о разработке новой стратегической концепции альянса. Как ранее заявили в Белом доме, она будет пересмотрена из-за ”агрессивной политики” России и вызовов со стороны Китая.
Помимо этого, говорится в заявлении альянса, НАТО не намерено развертывать свои ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Портал Defense News ранее назвал это способом разрядить политическую напряженность перед встречей президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.
Украина и Грузия в будущем смогут присоединиться к НАТО, став членами альянса. Об этом также говорится в итоговом заявлении стран НАТО.
”Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне”, — следует из документа. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
Российские власти 14 мая внесли Чехию и США в список ”недружественных стран”, который ограничивает посольству попавшего в него государства возможность заключать трудовые договоры с физлицами из России. Замглавы МИДа Сергей Рябков объяснял, что эти государства заняли ”наиболее оголтелую позицию в противостоянии” с российской стороной, и допускал, что в дальнейшем перечень может быть расширен.
Вашингтон и Прага попали в этот список на фоне дипломатического конфликта с Москвой. В апреле США объявили о новых санкциях против России, в частности о высылке десяти российских дипломатов. Среди них, как утверждал Вашингтон, были сотрудники российских спецслужб. После этого некоторое число российских дипломатов также выслали Чехия, Польша и страны Прибалтики. В частности, в Чехии заявили, что среди сотрудников дипмиссии были представители спецслужб, также там заподозрили российскую разведку в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ выслала ряд дипломатов этих стран. В МИДе обвинения Чехии назвали абсурдом.
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о создании списка иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обвинения России в адрес США и Чехии необоснованны и могут привести к дальнейшему ухудшению отношений. В российском МИДе, в свою очередь, говорили, что оснований для пересмотра этого списка нет.