Саммит НАТО: Россию призвали исключить США из списка ”недружественных стран”. Подтверждено намерение принять Украину и Грузию в альянс

”Мы призываем Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как ”недружественных стран” и воздержаться от любых других шагов, не совместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях”, — говорится в документе.

Лидеры стран — членов Североатлантического альянса считают, что Россия ”активизировала свои гибридные действия” против партнеров по НАТО. В их числе они назвали попытки вмешательства в выборы, ”политическое и экономическое давление”, кибератаки, а также ”незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников”. Российская сторона ранее не раз отвергала эти обвинения.

Из-за несоблюдения Россией международных обязательств военное сотрудничество между сторонами было прекращено, но альянс открыт для политического диалога, сообщили в НАТО. ”Мы <…> готовы взаимодействовать на основе взаимности в СРН (Совет Россия — НАТО) с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость”, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Североатлантический альянс поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.

Участники саммита также сообщили, что договорились о разработке новой стратегической концепции альянса. Как ранее заявили в Белом доме, она будет пересмотрена из-за ”агрессивной политики” России и вызовов со стороны Китая.

Помимо этого, говорится в заявлении альянса, НАТО не намерено развертывать свои ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Портал Defense News ранее назвал это способом разрядить политическую напряженность перед встречей президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Украина и Грузия в будущем смогут присоединиться к НАТО, став членами альянса. Об этом также говорится в итоговом заявлении стран НАТО.