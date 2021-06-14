Цены на тепло в Нарве расти не будут. На дотации Нарвским электростанциям выделят 10 млн

"Согласованный нами законопроект позволит за два года выплатить дотаций на 10 миллионов евро и, что важно, будет оговорено, что сжигать можно будет только древесину самого низкого качества", — отметил глава экономической комиссии Рийгикогу и член Партии реформ Кристен Михал.

По словам министра экономики, такое решение позволит сжигать меньше сланца и предотвратит дальнейшее повышение цен на отопление в Нарве.

Правящие партии признают, что настоящим решением для Нарвы станет только строительство новой ТЭЦ.

"В Фонде справедливого перехода есть 20 миллионов евро чтобы осуществить его в Нарве и построить там комбинированную станцию", — сказал Аас.

Но как скоро такая станция будет построена — через 3-4 года или позже — сегодня никто не знает, и неизвестно, что произойдет с ценами на тепло в Нарве через пару лет, когда субсидии на сжигание биомассы закончатся.