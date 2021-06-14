Российский историк: страны Балтии не были первыми, кто пострадал от сталинских репрессий по национальному признаку

Современные историки, которые занимаются сталинизмом, отмечают, что в самом начале 30-х годов происходит поворот к тому, что принято называть русоцентризмом. Если раньше официальной позицией был интернационализм, то затем произошел ряд событий: военная тревога 1927 года, внутренние процессы, связанные с индустриализацией и коллективизацией, и они показали, что жители советского союза приветствовали интернационализм только на словах, а внутренне считали, что своя рубашка ближе к телу. И чтобы обуздать бытовой национализм, Сталин меняет вектор с интернационального на национальный. К примеру, раньше героем считался Спартак, который боролся за трудовой народ в Древнем Риме. Но крестьянин не понимал, где этот Спартак, где вообще Италия. А если ему расскажут про Суворова, который всех побеждал, это душу его грело больше. Такое превосходство национального над интернациональным. Хотя, конечно, от интернационализма никогда не отказывались.

Второй момент, который сыграл большую роль. В этот же период окончательно утверждается концепция осажденной крепости. Есть Советский Союз — оплот социализма, и вокруг него враждебный мир, который спит и видит, как бы этот союз задушить. Известная формула Сталина о том, что по мере усиления социализма будут усиливаться классовые противоречия. То есть подразумевалось, что чем сильнее будет становиться Советский Союз, тем злее будут его враги. Поэтому это провоцировало ощущение того, что внутри Советского Союза есть то, что потом будет называться пятой колонной, разные враждебные элементы. Раньше они считались по социальному происхождению: бывшие дворяне, священники и так далее. А тут появилась идея о том, что поляки, живущие на территории СССР, симпатизируют так называемой панской Польше, или поволжские немцы, в случае войны, переметнутся на сторону Германии.