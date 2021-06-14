СЕГОДНЯ: Сколько голов словакам забьет Левандовски? Словакцие болельщики запаслись водкой

Поляки — фавориты данного противостояния, причем благодаря исключительно форварду "Баварии" Роберту Левандовски, лучшему бомбардиру чемпионата Германии. Также в составе номинальных хозяев опасен центральный полузащитник московского "Локомотива" Гжегош Крыховяк. За него, как и за его одноклубника Мачея Рыбуса трибуны должны болеть особенно.

Впрочем, и в сборной Словакии будет игрок, не чужой питерским трибунам. Защитник Томаш Губочан сыграл немало матчей в форме питерского "Зенита", правда, сейчас выступает за кипрский клуб.

Лидером атак сборной Словакии является полузищитник Марек Гамшик, еще пару лет назад наводивший ужас на всех вратарей итальянской Серии А. Однако сейчас Гамшику 33, и последний сезон он провел в шведском "Гетеборге".

К тому же словаки крайне неудачно начали отборочный турнир к чемпионату мира-2022. Несмотря на победу над сборной России, они дважды сыграли вничью с аутсайдерами — Кипром и Мальтой.

Похоже, словацкие болельщики предвкушают несчастливое развитие событий для своей сборной, и поэтому уже по дороге на матч начали распивать горькую.

Видео спортивного журналиста RT и Окко Спорт Алексея Ярошевского.





Начало матча Польша - Словакия в 19.00.