Лидер московского "Локомотива" подвел Польшу в матче со Словакией

Уже в первом тайме словаки сенсационно открыли счет.На 18-й минуте полузащитник Роберт Мак, пройдя от левого фланга в штрафную поляков, пробил по воротам Войчеха Шченсного. Мяч попал в штангу, отскочил в руку голкипера и залетел в ворота. Таким образом польский кипер стал первым автором вратарского автогола.

Однако затем, в самом начале второго тайма, усилиями Линетты поляки сравняли счет. Однако затем главным антигероем матча стал полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк. Он был удален главным арбитром Овидиу Хацеганом за две желтые карточки.

Первое предупреждение хавбек, выступающий за ”Локомотив”, получил на 22-й минуте, второе — на 62-й. Оба нарушения были совершены на полузащитнике Якубе Громаде.

Это удаление стало первым на Евро-2020.

Вскоре словаки вновь вышли вперед, и несмотря на все усилия лидеров сборной Польши и несколько выгодных голевых шансов, счет 2:1 в пользу словаков остался гореть на табло до самого финального свистка.

Польша — Словакия 1:2 (0:1)

Дата проведения

14 июня, 19.00, ”Газпром Арена”

Голы:

0:1 — 18, автогол Шченсны, 1:1 — 46 Линетти, 1:2 — 69 Шкриньяр.

Польша — Шченсны, Беднарек, Берешиньски, Глик, Рыбус (Пухач, 74), Клих (Модер, 85), Крыховяк, Зелиньски (Швидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Юзвяк, Левандовски.

Словакия — Дубравка, Шкриньяр, Губочан, Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Мак (Суслов, 87), Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Громада (Грошовски, 79), Дуда (Грегуш, 90), Куцка.

Предупреждения:

Губочан (20), Крыховяк (22).

Удаление:

Крыховяк (62).

Превью матча

Поляки — фавориты данного противостояния, причем благодаря исключительно форварду "Баварии" Роберту Левандовски, лучшему бомбардиру чемпионата Германии. Также в составе номинальных хозяев опасен центральный полузащитник московского "Локомотива" Гжегош Крыховяк. За него, как и за его одноклубника Мачея Рыбуса трибуны должны болеть особенно.