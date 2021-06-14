ФОТО И ВИДЕО | Годовщина депортации: бабушка была матерью пяти детей и домохозяйкой, а стала "врагом народа"

"Я бы хотела увидеть брата моей мамы", — говорит дрожащим голосом Аэт. Она никогда не видела своего дядю, его имени еще нет и на мемориале Маарьямяэ. Дядя пропал без вести.

О страшной судьбе своей семьи Аэт услышала от матери, и то только после восстановления независимости. Ее бабушку, мать пяти детей и домохозяйку увезли на улицу Пагари в политическую тюрьму. И вынесли приговор: враг народа. "Она вообще ничего не знала о политике".

Родных Майме выслали в 1941 году в Томскую область, она родилась там, в 1947 году представилась возможность вернуться обратно в Эстонию.

Майме была еще ребенком, и длинный обратный путь был для нее тяжелым. На полпути пришлось делать остановку, чтобы похоронить умершую сестру. "Благодаря младшей сестре…" — из-за слез Майме трудно закончить предложение. "Она ходила в вагоне по купе, пела и танцевала. Когда возвращалась обратно, то полный подол был всяких сладостей, фруктов-овощей".

Майме было непонятно, почему ее мама говорила с детьми в Сибири по-русски, а не по-эстонски. Майме считает, что мама, видимо, боялась, что семья не сможет никогда вернуться в Эстонию.