ЧП и криминал
14.06.2021, 17:55

ВИДЕО | Водитель с "кленовым листом" сбил на переходе мужчину и скрылся

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Вчера вечером в центре Пярну произошло ДТП, в котором автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину. Виновник скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в 19.20 на переходе у пярнуского автовокзала. Переходивший в положенном для этого месте дорогу мужчина получил удар от автомобиля, который затем скрылся с места ДТП.

На записи с камеры наблюдения видно, что это машина с кленовым листом, а значит права водителем получены недавно.

"Полиция для установления обстоятельств происшествия возбудило дело", - сообщил следователь Пярнуского отделения полиции Аве Тигазе.
Личность пострадавшего пешехода установлена.

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