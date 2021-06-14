14.06.2021, 17:55
ВИДЕО | Водитель с "кленовым листом" сбил на переходе мужчину и скрылся(8)
Инцидент произошел в 19.20 на переходе у пярнуского автовокзала. Переходивший в положенном для этого месте дорогу мужчина получил удар от автомобиля, который затем скрылся с места ДТП.
На записи с камеры наблюдения видно, что это машина с кленовым листом, а значит права водителем получены недавно.
"Полиция для установления обстоятельств происшествия возбудило дело", - сообщил следователь Пярнуского отделения полиции Аве Тигазе.
Личность пострадавшего пешехода установлена.