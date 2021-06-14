Эстонский эшелон смерти №290: украинские журналисты рассказали, что случилось с заключенными лагерей в 1941 году

Ниже цитируется статья журнала.

К сожалению, мы практически лишены доступа к украинским и российским архивам. В Киеве практически ничего не сохранилось, о чем нам официально сообщил архив СБУ, а Москва все наглухо засекретила, защищаясь от иска поляков, чьи родственники были расстреляны в Катыни.

Приходится сопоставлять только то немногое, что было опубликовано в начале 90-х годов. Хотя, нам и того достаточно.

Уже понятно, что в сталинских концлагерях в УССР производились внесудебные массовые расстрелы польских военнопленных, арестованных ”врагов народа” из Молдавии, Буковины, Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Пока меньше всего доказательств у нас есть по Козельщинскому и Путивльскому лагерях.

Старобельский изучен намного детальнее. Однако, изучив отчеты, мы и здесь вышли на неизвестную трагедию эстонского народа — массовую гибель заключенных во время транспортировки на Урал.

18 июня 1941 года пять эшелонов повезли арестованных врагов народа и членов их семей из маленькой Эстонии.

Два эшелона — №290 и №292 были заполнены исключительно ”главами семей” — бывшими госслужащими, офицерами, полицейскими, пограничниками, политиками, священнослужителями, писателями.

22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на СССР.

В Старобельский лагерь эстонцы прибыли 23 июня уже с клеймом потенциальных пособников нацистов — уже сутки действовали законы военного времени. 2022 человека оказались невольными заложниками ситуации.

К ужасу администрации Старобельского лагеря, в этот же день туда пришло и два эшелона из Литвы.

№233 (719 человек) и №241 (1311 человек) — еще 2030 человек.

Согласно действовавших тогда инструкций, с началом войны, лагеря должны были быть ”разгружены” для немедленного приема немецких военнопленных — ведь планировалось сразу перейти в наступление и разгромить врага на его территории!

Пока мы не нашли маршрутов арестантских эшелонов из Латвии. Знаем только это — ”число военнопленных, находившихся в лагерях — 4676, число эшелонов — 4.