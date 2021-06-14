ВИДЕО | Водитель без прав пытался скрыться от полиции в кустах

Вечером пятницы, 11 июня, в Кохтла-Ярве подозрение патруля полиции вызвал автомобиль Opel Astra. Полицейские решили проверить водителя этого автомобиля и дали сигнал к остановке. Водитель увеличил скорость автомобиля и уехал. После этого он бросил автомобиль на ул. Тууслери и пытался убежать. Его заметила одна женщина, которая позвонила на номер 112 и сообщила, что молодой человек скрылся за домом и спрятался за кустом.

"Благодаря звонку спрятавшегося за кустом нарушителя быстро задержали. Выяснилось, что причиной, почему он пытался скрыться от полиции, было отсутствие прав. При осмотре автомобиля были найдены телескопическая дубинка и холодное оружие, запрещенные в гражданском обороте“, – сказал руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант.

23-летний мужчина был задержан, начато делопроизводство о проступке. Вчера, 13 июня, суд решил наказать его за езду без прав, неостановку и владением запрещенных предметов 10 днями ареста. Судебное решение можно оспорить в течение 15 дней.

По словам Клийманта, всего несколько месяцев назад полиция задержала этого молодого человека за рулем без прав, ему назначили штраф 160 евро.

"Как видим, он не сделал из этого правильные выводы и поэтому мы ходатайствовали о другом способе влияния. Когда за руль садится человек, у которого нет ни знаний, ни навыков безопасной езды, высок риск создать опасную ситуацию с риском для жизни и здоровья других людей. Изолировав этого человека от общества на какое-то время, ему дается возможность подумать над тем, какой выбор он сделает в будущем – например, пойти в автошколу и научиться ездить безопасно или вообще отказаться от вождения и использовать другие средства передвижения, которые будут безопасны и ему, и другим", – добавил Андреас Клиймант.

В этом году полиция задержала почти 1600 водителей без прав, за тот же период прошлого года было задержано более 1900 таких водителей.