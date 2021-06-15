Лето таит опасность отравлений и уксусов: вместо воды пьют уксус, гадюки жалят в домашнем саду. Куда звонить и что делать?
Одер констатирует, что лето, а также грибной сезон для Центра — сама горячая пора. У жителей страны есть возможность круглосуточно звонить в экстренной ситуации по вопросам отравлений за инструкциями на инфолинию 16 662.
По поводу укусов гадюки в этом году на инфолинию было уже 11 звонков.
Что же делать, если вас ужалила змея?
Одер отмечает, что прежде всего нужно оставаться спокойным, ужаленному человеку нельзя много двигаться. Если укусила змея, то нужно снять кольца, поскольку возникнет отек.
Затем нужно подумать — как получить первую врачебную помощь. По словам специалиста, не всем ужаленным требуется противоядие, но точно определить это может врач. Накладывать жгут или отсасывать яд она не рекомендует.
У двигающегося человека циркуляция крови происходит быстрее и яд быстрее распространяется по организму. Если гадюка ужалила в тот момент, когда вы были один в лесу и у вас нет средств связи, надо всё-таки идти к ближайшему человеку, который может вызвать на помощь.
"Рану нужно держать чистой и ничего самому с ней не делать", — говорит Одер.
Последствием укуса змеи может быть сильный отек, окоченение мышц, потеря чувствительности, изменение цвета кожи. Спадать отек начнет спустя два-четыре дня. В этот период идет большая нагрузка на почки.
Было бы ошибкой считать, что с гадюкой можно повстречаться только на прогулке в лесу. Директор инфоцентра предупреждает, что змей можно увидеть даже в домашнем саду — там, где трава не пострижена или в куче хлама. "В таких местах нужно быть очень осторожным".
Нет от этих ползучих тварей спасения и у водоемов. "Как и человек, гадюка ползет в воду, чтобы охладиться", — предупреждает Одер.
Опасные шашлыки
Специалист отмечает, что в шашлычный сезон людей подстерегают многие опасности. К примеру, во рту у детей оказываются жидкость или таблетки для розжига.
Еще одна проблема — окурки, которые дети тоже могут засунуть себе в рот. В результате они получают отравление никотином: возникает повышенное слюновыделение, одурманенное состояние, повышенная потливость, покраснение лица.
У взрослых нередко приключается другая беда — по ошибке они выпивают уксус. Одер описывает типичную ситуацию: маринуется шашлык, уксус наливают в стакан, а те, кто не присутствовал при этом — выпивают его, считая эту жидкость водой.
Может показаться странным — как можно выпить уксус, имеющий довольно резкий запах. Но, по словам Одер, пострадавшие заверяют, что только после второго глотка они поняли, с чем имеют дело.
По какому номеру звонить — 16 662 или 112?
Директор Центра информации по отравлениям говорит, что если у человека расстройство сознания, то следует звонить по номеру 112, а если ситуация не столь серьезная, то по номеру 16 662.