Путин и проблемы в Белом доме мешают Байдену быть президентом

Одна из первых целей была достигнута на саммите G7, на котором Джо Байден доказал, что он некто больший, чем просто не-Трамп. Встреча завершилась принятием обязательства поставить миллиард доз вакцин против COVID-19 развивающимся странам, соглашением о предотвращении уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями и единым мнением по борьбе с нарушениями прав человека в Китае.