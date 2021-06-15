15.06.2021, 07:50
Путин и проблемы в Белом доме мешают Байдену быть президентом
Фото: Pool/Keystone Press Agency
На этой неделе Джо Байдену придётся противостоять двум неумолимым силам, препятствующим его становлению как президента: Владимиру Путину и политическому застою на Капитолийском холме. И один, и второй будут проверять на прочность влияние президента и его способность воплотить в жизнь планы по восстановлению лидерских позиций Америки на мировой арене и осуществлению самых амбициозных в течение последних десятилетий экономических преобразований. Об этом пишет CNN.