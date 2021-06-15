За рубежом
15.06.2021, 07:50

Путин и проблемы в Белом доме мешают Байдену быть президентом

 
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Pool/Keystone Press Agency
На этой неделе Джо Байдену придётся противостоять двум неумолимым силам, препятствующим его становлению как президента: Владимиру Путину и политическому застою на Капитолийском холме. И один, и второй будут проверять на прочность влияние президента и его способность воплотить в жизнь планы по восстановлению лидерских позиций Америки на мировой арене и осуществлению самых амбициозных в течение последних десятилетий экономических преобразований. Об этом пишет CNN.

Одна из первых целей была достигнута на саммите G7, на котором Джо Байден доказал, что он некто больший, чем просто не-Трамп. Встреча завершилась принятием обязательства поставить миллиард доз вакцин против COVID-19 развивающимся странам, соглашением о предотвращении уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями и единым мнением по борьбе с нарушениями прав человека в Китае.

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