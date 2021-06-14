Яна Тоом: ”лидер мнений” Трийн Терамяэ — тетя не в своем уме. Пишет, что придут русские и все испортят

- Если мой ребенок будет в одном классе с детьми Вильи Кийслер — это здорово. А если Хелир-Валдор Сеэдер отдаст туда же своих детей? Сеэдер же говорил, что его дети не подопытные кролики, они не хотят учиться с русскими в одной школе. И я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу, где его не хотят видеть. Если знаешь, что в школе будут травить, не отправишь туда своего ребенка!

Может, дети Сеэдера не думают так, как сам Сеэдер? Вы наказываете детей Сеэдера за его грехи?

Слушайте, вы действительно не читаете эти обсуждения? Появилась такая ”лидер мнений” Трийн Терамяэ. Тетя не в своем уме. Прямым текстом пишет, что придут русские и все испортят. Восемь русских в классе — так трудно! Мярт Сультс, когда был директором Коплиской художественной школы, был вынужден нанять помощников учителей, чтобы справиться. По-моему, у нас и в будущем должны быть школы с эстонским, с русским языком обучения, и школы, где учатся вместе. Должна быть возможность выбора. Ждать, что русская школа однажды вымрет сама собой, аморально.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.