В Эстонии можно будет вакцинироваться от коронавируса с 12 лет

Как сообщила пресс-секретарь рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса, подростков сейчас звать на вакцинацию не будут, но такая возможность откроется для тех, кто хочет вакцинироваться.

Отса добавила, что пока еще неизвестно, когда именно откроется вакцинация для подростков и какие будут условия для ее прохождения.

В мае Европейский лекарственный департамент разрешил вакцинировать Pfizer детей от 12 лет. Сейчас подходит к концу тестирование Moderna на 12-17-летних и ожидается, что после него будет получено разрешение и для этой вакцины.