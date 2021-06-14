"У нас нет привычки убивать". Главное из интервью Путина Эн-би-си о Навальном, Байдене и отношениях с США

На слова ведущего "инакомыслие в России оказалось под запретом", Путин сказал: "Это вы подаёте это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому".

Симмонс также спросил Путина, отдавал ли он распоряжение об организации убийства Навального. "Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать", - сказал Путин.

"Поэтому не хуже, чем к другим. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается", - заявил президент.

"Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы, - сказал на это Путин.- Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много".

Тогда Симмонс заметил: "Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?"

"Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд - освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего, - сказал Путин. - Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы".

Журналист Эн-би-си Кир Симмонс спросил Путина о преследовании оппозиционеров в России, в том числе упомянул о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным, и задал ему прямой вопрос: "Вы готовы гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым и здоровым?"

"Кибервойна против США"

Симмонс задал Путину вопрос о хакерских атаках на американские объекты, в которых власти США подозревают российские спецслужбы, а также о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. "Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" - спросил Путина журналист.

Путин назвал такие обвинения бездоказательными.

"Нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения, - сказал президент России. - Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, - тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это".

Журналист Эн-би-си в ответ привел пять примеров российского поведения в киберпространстве, о которых заявляли американские спецслужбы: вмешательство в президентские выборы в 2016 и 2020 годах, в использование и разработку вакцины от коронавируса, а также нападения на серверы SolarWinds и компании Microsoft.

В ответ Путин заявил: "Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?"

Возможность обмена

Путина также спросили о возможности обмена заключенными между США и Россией, в частности, о судьбе американских граждан - Пола Уилана и Тревора Рида, получивших в России длительные сроки заключения.

"Ваш парень, морпех, - просто пьяница и хулиган, - сказал Путин о деле Тревора Рида, который был приговорен к девяти годам за сопротивление сотрудникам полиции. - Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле".