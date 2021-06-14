Путин в интервью Эн-би-си говорил о Навальном, кибератаках и обмене заключенными с США

Интервью Путина озвучено на английском языке, поэтому многие цитаты президента России приводятся в обратном переводе.

Журналист Эн-би-си Кир Симмонс спросил Путина о преследовании оппозиционеров в России, в том числе упомянул о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным, и задал ему прямой вопрос: "Вы готовы гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым?"

В ответ Путин заявил, что к Навальному относятся точно так же, как к другим заключенным. "К нему применяются те же меры, что и к остальным, — цитирует его слова ТАСС. — Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме".

Симмонс также спросил Путина, отдавал ли он распоряжение об организации покушения на Навального. "У нас нет такого обычая — кого-либо убивать", — передает ТАСС его ответ.

В ответ на слова ведущего, что "инакомыслие в России оказалось под запретом", Путин сказал: "Вы подаете это как инакомыслие и противодействие инакомыслию в России. Мы воспринимаем это совершенно по-другому".

"Кибервойна против США"

Симмонс задал Путину вопрос о хакерских нападениях на американские объекты, в которых власти США подозревают российские спецслужбы, а также о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.

"Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" — спросил Путина журналист.

Путин назвал такие обвинения бездоказательными. "Это превращается в какой-то фарс — обвинения во вмешательстве в выборы, заявил Путин. — При этом ни одного раза, ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства. Просто голословные обвинения".

При этом журналисты Эн-би-си отмечают, что ФБР предъявляло вполне конкретные доказательства причастности российских спецслужб к нападениям на американские объекты.

Во время интервью Путина также спросили о возможности обмена заключенными между США и Россией, в частности, о судьбе американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, получивших в России длительные сроки заключения.