Сетью 5G Telia уже можно пользоваться более чем в 50 зонах

Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе заверяет, что до сих пор основное внимание при разработке и расширении сети 5G уделялось более крупным городам, таким как Таллинн, Тарту и Пярну. В то же время новые базовые станции 5G все чаще появляются и в других регионах Эстонии.

”На сегодняшний день нашей сетью 5G пользуются тысячи клиентов, и в ближайшем будущем мы ожидаем значительного увеличения числа пользователей, поскольку в начале июня во всех телефонах серии iPhone 12 появилась поддержка 5G. Среди наших клиентов почти 20 000 пользователей этих моделей”, — сказал Виссе.

По словам руководителя по технологиям Telia, помимо трех крупнейших городов (Таллинн, Тарту, Пярну) предприятие установило базовые станции 5G в Раквере, различных районах полуострова Виймси и в населенных пунктах Саха и Лоо. В июне предприятие планирует расширить зону покрытия 5G еще на пару десятков точек.

”Наша цель — к концу года обеспечить покрытие 5G более чем в 100 точках страны. В то же время мы с нетерпением ожидаем, что государство как можно скорее продвинется вперед и проведет аукцион на частотный диапазон 3,6 ГГц, что позволит нам предлагать нашим клиентам еще более высокое качество, большие скорости и лучшую пользовательскую среду 5G”, — добавил Виссе.

Чтобы использовать сеть Telia 5G, у клиента должен быть поддерживающий новую технологию телефон 5G, а также мобильный пакет для частного или бизнес-клиента с определенным объемом данных. На то, использует ли телефон сеть 5G, указывает индикатор сети 5G в верхней части телефонного экрана.

Где можно пользоваться сетью Telia 5G?

(по состоянию на 10.06.2021)

ТАЛЛИНН

Район Дома печати, Пярну мнт. и ул. Татари

Главный офис Telia

Район универмага Stockmann

Район Дома радио

Район Solaris

Улица Бетоони (т. н. район IKEA)

Район Котла культуры, Горхолла, Tallink SPA

Район офиса Telia на ул. Сыле

Район улицы Эндла

Район ТЦ Magistrali

Район улицы Луха

Район Балтийского вокзала и Shnelli

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