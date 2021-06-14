Сетью 5G Telia уже можно пользоваться более чем в 50 зонах(2)
Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе заверяет, что до сих пор основное внимание при разработке и расширении сети 5G уделялось более крупным городам, таким как Таллинн, Тарту и Пярну. В то же время новые базовые станции 5G все чаще появляются и в других регионах Эстонии.
”На сегодняшний день нашей сетью 5G пользуются тысячи клиентов, и в ближайшем будущем мы ожидаем значительного увеличения числа пользователей, поскольку в начале июня во всех телефонах серии iPhone 12 появилась поддержка 5G. Среди наших клиентов почти 20 000 пользователей этих моделей”, — сказал Виссе.
По словам руководителя по технологиям Telia, помимо трех крупнейших городов (Таллинн, Тарту, Пярну) предприятие установило базовые станции 5G в Раквере, различных районах полуострова Виймси и в населенных пунктах Саха и Лоо. В июне предприятие планирует расширить зону покрытия 5G еще на пару десятков точек.
”Наша цель — к концу года обеспечить покрытие 5G более чем в 100 точках страны. В то же время мы с нетерпением ожидаем, что государство как можно скорее продвинется вперед и проведет аукцион на частотный диапазон 3,6 ГГц, что позволит нам предлагать нашим клиентам еще более высокое качество, большие скорости и лучшую пользовательскую среду 5G”, — добавил Виссе.
Чтобы использовать сеть Telia 5G, у клиента должен быть поддерживающий новую технологию телефон 5G, а также мобильный пакет для частного или бизнес-клиента с определенным объемом данных. На то, использует ли телефон сеть 5G, указывает индикатор сети 5G в верхней части телефонного экрана.
Где можно пользоваться сетью Telia 5G?
(по состоянию на 10.06.2021)
ТАЛЛИНН
Район Дома печати, Пярну мнт. и ул. Татари
Главный офис Telia
Район универмага Stockmann
Район Дома радио
Район Solaris
Улица Бетоони (т. н. район IKEA)
Район Котла культуры, Горхолла, Tallink SPA
Район офиса Telia на ул. Сыле
Район улицы Эндла
Район ТЦ Magistrali
Район улицы Луха
Район Балтийского вокзала и Shnelli
Тонди
Творческий городок Теллискиви
Парк Паэ
Городок Веэренни
Кристийне
Район Valge Maja и Тарту мнт.
Район отеля Olümpia
Старый порт
Маарьямяэ
Район улицы Айа и Kalev SPA
Район ул. Якобсони и Тарту мнт.
Район Ilmarine
Район Кассисаба
Район Тоомпуйестеэ
ХАРЬЮМАА
Поселок Лоо
Поселок Юри
Виймси
Хаабнеэме
Кельвинги
ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
Центр Раквере
ПЯРНУ
Район улицы Рюйтли
Район улицы Суур-Йыэ
Район отеля Strand
Район улицы Сави
Сауга
Район Estonia SPA
Район Ряэма
Район улиц Акадеэмия и Ыхту
Район улиц Оя и Нийду
ТАРТУ
Районы Tasku, Kaubamaja и Kvartali
Район улицы Тяхе
Район улицы Фортууна
Улица Кастани и квартал Аппаратного завода
Район улицы Лай
Район улицы Яама
Район Ихасте
Район Ропка
Район улицы Тульби
Район Ваксали
Район Ыссу
Район улицы Пуйестеэ