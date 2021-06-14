В Кабернеэме две молодые девушки на гидроцикле оказались на волосок от смерти

Спасатели нашли девушек в море в 500 метрах от берега в Кабернеэме. По словам одного из них, девушки еще были в сознании, но их трясло от озноба и они были синие от холода. Кроме переохлаждения у них также было шоковое состояние.

Как оказалось, они перевернулись в море на гидроцикле. Инцидент увидел находившийся на берегу свидетель, который и вызвал спасателей. В то время температура воды была еще слишком холодной, чтобы долго в ней находиться. Девушки же провели в ней около 20 минут, в ходе чего произошло переохлаждение организма.

По словам спасателей, в холодной воде тело начинает отдавать тепло и кровь перестает циркулировать по всем частям тела. Сначала немеют руки и ноги, а затем не жизненно важные внутренние органы. За этим следует уже потеря сознание и в итоге человек тонет. Если бы девушки провели в воде еще 10 минут, то их бы ждала именно такая судьба.

Спасатели похвалили девушек за то, что на них были одеты спасательные жилеты — это помогло им продержаться на воде. Однако при езде на гидроцикле нужно надевать гидрокостюм, который помогает телу сохранять тепло, а также взять с собой водоупорный телефон, чтобы при падении в воду самостоятельно вызвать спасателей.

Спасатели подчеркивают, что в данном случае, если бы свидетель инцидента не увидел с берега, как гидроцикл перевернулся, то конец у истории вряд ли был бы счастливый.