Что Путин хочет от Байдена на самом деле?

Обе стороны признают, что отношения между государствами находятся на самом низком уровне, послы обеих стран высланы, самые влиятельные российские чиновники находятся под санкциями США за свои деяния: начиная с аннексии украинского Крыма и заканчивая возможным вмешательством в выборы. Двое американских морпехов в данное время находятся в российских тюрьмах — одного из них осудили за шпионаж на 16 лет.

Венчает всё это сделанное Байденом в мартовском интервью заявление о том, что Путин — убийца.

И тем не менее, лидеры впервые встретятся в статусе президентов, и некоторые россияне полагают, что уже это — огромное достижение.

Вопрос статуса



”Встреча важна с точки зрения символизма. Она поставит Россию в один ряд с США, но для Путина символизм не имеет значения”, — говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Байден только начинает свою работу на посту президента, встреча состоится по его инициативе и во время его первого иностранного визита — для Кремля это всё только на руку. К тому же это полноценный саммит, а не просто короткая встреча, посвящённая какому-то стороннему событию.