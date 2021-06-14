В ходе международного расследования "накрыли" банду из Эстонии, грабившую ювелирные магазины

Восемь человек были задержаны в рамках международного расследования попытки ограбления ювелирного магазина на площади св. Марка в Венеции 17 марта 2017 года, а также ограбления ряда других магазинов люксовых ювелирных изделий в Европе. По данным итальянской полиции, задержания прошли в Австрии, Эстонии и Финляндии.

В ходе следствия была раскрыта банда из Эстонии, которая специализировалась на ограблении магазинов люксовых ювелирных изделий по всей Европе. По имеющимся данным, ущерб составил более миллиона евро.

В марте 2017 года преступники пытались ограбить ювелирный магазин в Венеции, но это им не удалось. Один из туристов заметил их и вызвал полицию, после чего преступники убежали.