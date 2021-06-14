В Эстонии "накрыли" банду, грабившую в Европе ювелирные магазины. Полиция рассказала о проведенной операции

Восемь человек были задержаны в рамках международного расследования попытки ограбления ювелирного магазина на площади св. Марка в Венеции 17 марта 2017 года, а также ограбления ряда других магазинов люксовых ювелирных изделий в Европе. По данным итальянской полиции, задержания прошли в Австрии, Эстонии и Финляндии.

В ходе следствия была раскрыта банда из Эстонии, которая специализировалась на ограблении магазинов люксовых ювелирных изделий по всей Европе. По имеющимся данным, ущерб составил более миллиона евро.

В марте 2017 года преступники пытались ограбить ювелирный магазин в Венеции, но это им не удалось. Один из туристов заметил их и вызвал полицию, после чего преступники убежали.

Комментарий Центральной криминальной полиции

"Осенью 2020 года в Эстонии мы задержали пятерых человек, которых есть основание связывать с совершенными несколько лет назад в Центральной Европе вооруженными ограблениями. Совершенные в Австрии, Италии и Франции разбои имели похожий почерк и собранная на местах происшествий информация давала основание полагать, что преступники могут быть связаны с Эстонией.

В сотрудничестве с Европолом мы помогали другим странам в их расследованиях, обменивались и проверяли собранную информацию. Мы установили личность связанных с разбоем лиц и на основании Европейского постановления о взятии под стражу задержали их, допросили, обыскали их дома и выдали. Одного подозреваемого задержали в Финляндии, двух задержали непосредственно после совершения преступлений в Австрии. Подозреваемые ранее наказывались в уголовном порядке.

Такие ограбления обычно организованы, и для их совершения нанимаются преступники. Разбои планируются заранее, для этого знакомятся с местными условиями и продумывается план побега. В данном случае для совершения ограблений использовалось оружие, а для отвлечения внимания применили дымовую шашку.

Для расследования таких преступлений очень важно международное сотрудничество. Даже если подозреваемых не удается задержать по горячим следам сразу после совершения преступления, правоохранительные учреждения в Европе всегда сотрудничают друг с другом и раньше или позже приходится нести ответственность за содеянное.”