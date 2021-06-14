ВИДЕО | Геи в Рийгикогу, дискриминация в Ласнамяэ и пропаганда: как живут представители ЛГБТ в Эстонии

В рамках передачи мы пообщались с трансгендерной женщиной, геем и лесбиянкой. У всех своя история и свой взгляд на жизнь ЛГБТ-сообщества в Эстонии.

Виктория несколько лет назад совершила трангендерный переход. Сейчас она принимает гормоны, носит женскую одежду и изменила голос. "Помню, когда у меня еще был более мужественный голос, я позвонила в маникюрный салон, чтобы записаться на прием к мастеру. Но мне отказали. В чем разница, делать маникюр женщине или трансгендерной женщине, я не знаю", — сказала она. Жительница Таллинна рассказала, как ее переход восприняли папа-военный и окружение на работе. Также мы поговорили про интимную жизнь и знакомство с партнерами.

Юрий — открытый гей. Он несколько лет назад переехал в Таллинн из Киева. "Тут я перестал носить газовый баллончик, чувствую себя безопасно. Хотя все равно понимаю, что в Ида-Вирумаа и Ласнамяэ нужно вести себя по-особенному", — добавил он. По его словам, более негативно к ЛГБТ настроены определенные типы людей. Влияют три фактора: возраст, уровень образования, язык общения. "Эстоноговорящие более позитивно относятся к ЛГБТ, русскоговорящие — более негативно", — сказал Юрий.

В Эстонии есть ЛГБТ-ассоциация, которая помогает в правовых и бытовых вопросах сексуальным меньшинствам. Финансирование происходит от проектов, но государство ежегодно выделяет определенную сумму с налога на азартные игры специально для этой организации. "В Рийгикогу, конечно, есть представители ЛГБТ-сообщества. Они об этом не говорят. Однако один депутат от Социал-демократической никогда этого не скрывал", — добавила член правления ассоциации Кристина Рауд. О ком она сказала конкретно — в видео.

Смотрите видео Youtube-канала "MANUFAKTURA". Снято при поддержке SA Oivaline Ajakirjandus.